В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«За минувшую пятницу в городе привиты первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации. За минувшие сутки привиты 5432 лица старше 60 лет», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным на 13 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 39 256 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 9 031 851 случай COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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