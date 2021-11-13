В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«За минувшую пятницу в городе привиты первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации. За минувшие сутки привиты 5432 лица старше 60 лет», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным на 13 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 39 256 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 9 031 851 случай COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.