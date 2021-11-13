В ДТП с участием автобуса в Свердловской области погиб человек

Вблизи села Николо-Павловское Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате один человек погиб.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«По предварительной информации, сегодня, 13 ноября 2021 года, около 16:15 (14:15 мск. — RT), поблизости села Николо-Павловское произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ-2107. По первоначальной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля».

Сообщается, что «один пассажир автобуса получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался».

Также отмечается, что прокуратура Ленинского района города Нижнего Тагила взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Севастополь — Ялта пострадали 12 человек.