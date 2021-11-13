Пять человек пострадали при столкновении трёх машин в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГУ МВД.
По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.
«В результате ДТП пять пассажиров обратились за медицинской помощью, один из них несовершеннолетний», — отметили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.
14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.