Пять человек пострадали при столкновении трёх машин в Нижегородской области

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Пять человек получили травмы в результате столкновения трёх автомобилей на автодороге Дивеево — Сатис в Нижегородской области.
Пять человек пострадали при столкновении трёх машин в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГУ МВД.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

«В результате ДТП пять пассажиров обратились за медицинской помощью, один из них несовершеннолетний», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

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