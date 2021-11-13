Пять человек пострадали при столкновении трёх машин в Нижегородской области

Пять человек получили травмы в результате столкновения трёх автомобилей на автодороге Дивеево — Сатис в Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГУ МВД.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

«В результате ДТП пять пассажиров обратились за медицинской помощью, один из них несовершеннолетний», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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