После гибели людей при пожаре в Солнечногорске возбуждено уголовное дело
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится на сайте Следственного комитета.
По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность в оборудовании отопления.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в подмосковном Солнечногорске погибли четыре человека, ещё двое пострадали.