После гибели людей при пожаре в Солнечногорске возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после гибели людей в результате пожара в Солнечногорске. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
После гибели людей при пожаре в Солнечногорске возбуждено уголовное дело
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится на сайте Следственного комитета.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность в оборудовании отопления.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в подмосковном Солнечногорске погибли четыре человека, ещё двое пострадали.

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