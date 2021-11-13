В СК сообщили об обнаружении тела женщины в Ялте при расчистке русел рек

Рабочие во время расчистки русел рек Ялты обнаружили тело женщины. Предполагается, что речь может идти о пропавшей во время разрушительного паводка в июне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по Крыму и Севастополю.

«В Ялте строители при расчистке русла реки нашли, по предварительным данным, тело женщины, которая пропала летом во время потопа. Опознали по серёжкам, но ещё в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность», — сказали в ведомстве.

В конце июня мэр Ялты Янина Павленко заявила, что предварительный подсчёт ущерба городу после подтоплений завершён, ориентировочная сумма составила около 7 млрд рублей.