Собянин рассказал об усиленной дезинфекции в московском метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции в столичном метро.

Как сообщает «Вечерняя Москва», соответствующее заявление он сделал во время осмотра процесса дезинфицирующих работ в вагонах метро в электродепо «Солнцево».

Он отметил, что во всём подвижном составе необходимо регулярно проводить санитарную обработку, так как темпы работы транспорта сохраняются, несмотря на коронавирус.

«Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, метрополитене, и надо следить, что происходит в пригородных электричках», — отметил он.

Как указал первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, каждый день дезинфекция проводится в 6 тыс. вагонов метро.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что, по словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, в транспорте Москвы выявили свыше 16 тыс. нарушителей масочного режима в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.