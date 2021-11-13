Кабмин России увеличил число получателей жилищных сертификатов в 2021 году
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- РИА Новости
«Правительство по просьбе регионов приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов в 2021 году», — говорится в сообщении.
Как уточняется, сертификаты «позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают».
В пресс-службе добавили, что в целом на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено более 14 млрд рублей.
Ранее заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв выразил мнение, что снижения цен на жильё в России в ближайшей перспективе ожидать не стоит.