Кабмин России увеличил число получателей жилищных сертификатов в 2021 году

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Российское правительство приняло решение увеличить количество получателей жилищных сертификатов в текущем году. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
Кабмин России увеличил число получателей жилищных сертификатов в 2021 году
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Правительство по просьбе регионов приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов в 2021 году», — говорится в сообщении.

Как уточняется, сертификаты «позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают».

В пресс-службе добавили, что в целом на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено более 14 млрд рублей. 

Ранее заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв выразил мнение, что снижения цен на жильё в России в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

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