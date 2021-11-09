Зампредседателя правления Сбера Царёв сделал прогноз цен на жильё в России

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Заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв выразил мнение, что снижения цен на жильё в России в ближайшей перспективе ожидать не стоит.
Зампредседателя правления Сбера Царёв сделал прогноз цен на жильё в России
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«Можно предположить, что ситуация сейчас будет такая: не так много спроса и не так много предложения. Это приведёт к некой стабилизации цен. Возможна ли небольшая коррекция цен? Да, причём и вверх, и вниз, но она не будет драматичной. Так что я бы не ждал существенного снижения цен на жильё», — сказал Царёв в интервью kp.ru.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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