Корабли Черноморского флота прибыли в Алжир для участия в совместном учении

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Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) прибыл в порт Алжир для участия в международном учении «Совместные военно-морские манёвры — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Корабли Черноморского флота прибыли в Алжир для участия в совместном учении
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«Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна «СБ-742»... прибыл в порт Алжир», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, корабли российского флота примут участие в международном учении «Совместные военно-морские манёвры — 2021» с кораблями ВМС Алжира.

В пресс-службе ЧФ уточнили, что целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран и укрепление безопасности в регионе. 

Ранее моряки ракетного фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» провели учения по обнаружению, сопровождению и «уничтожению» самолётов условного противника в ходе учений ПВО в заливе Петра Великого в Приморском крае.

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