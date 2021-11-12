В Приморье экипаж фрегата ТОФ провёл учения по уничтожению самолётов «противника»

Моряки ракетного фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» провели учения по обнаружению, сопровождению и «уничтожению» самолётов условного противника в ходе учений ПВО в заливе Петра Великого в Приморском крае.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Выход боевого корабля в море для проведения ходовых испытаний новых систем и оборудования состоялся 11 ноября.

«Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение «вражеские» цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты», — говорится в релизе.

Как ранее сообщал сайт Inforeactor, подразделения Восточного военного округа приняли участие в масштабных контртеррористических учениях, которые развернулись в 11 субъектах Дальнего Востока.