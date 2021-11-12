В Приморье экипаж фрегата ТОФ провёл учения по уничтожению самолётов «противника»
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Выход боевого корабля в море для проведения ходовых испытаний новых систем и оборудования состоялся 11 ноября.
«Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение «вражеские» цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты», — говорится в релизе.
Как ранее сообщал сайт Inforeactor, подразделения Восточного военного округа приняли участие в масштабных контртеррористических учениях, которые развернулись в 11 субъектах Дальнего Востока.