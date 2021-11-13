СК предъявил жителю Оренбургской области обвинение в убийстве двух человек

Короткая ссылка
В Оренбургской области следователи предъявили местному жителю обвинение в убийстве супруги и малолетнего ребёнка. об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
СК предъявил жителю Оренбургской области обвинение в убийстве двух человек
  • © СК РФ

«Фигуранту расследования уголовного дела об убийстве жительницы села Кваркено и малолетнего ребёнка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 12 ноября обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, путём удушения и нанесения колото-резаной раны совершил убийство своих 20-летней супруги и трёхлетней дочери.

Как отмечается, после совершения преступления мужчина скрылся, но спустя несколько часов был задержан.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту убийства двухлетнего ребёнка в районе Маганского тракта города Якутска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить