СК предъявил жителю Оренбургской области обвинение в убийстве двух человек

В Оренбургской области следователи предъявили местному жителю обвинение в убийстве супруги и малолетнего ребёнка. об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Фигуранту расследования уголовного дела об убийстве жительницы села Кваркено и малолетнего ребёнка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 12 ноября обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, путём удушения и нанесения колото-резаной раны совершил убийство своих 20-летней супруги и трёхлетней дочери.

Как отмечается, после совершения преступления мужчина скрылся, но спустя несколько часов был задержан.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту убийства двухлетнего ребёнка в районе Маганского тракта города Якутска.