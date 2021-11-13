Эксперт прокомментировал сообщения об утечке в России данных покупателей фальшивых ПЦР-тестов

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RT
Опубликованные в СМИ данные о поддельных ПЦР-тестах сами по себе оказались подделкой. Об этом в беседе с RT рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.
Эксперт прокомментировал сообщения об утечке в России данных покупателей фальшивых ПЦР-тестов
  • РИА Новости

По словам Бедерова, злоумышленники умело использовали новостную повестку. Популярности фейка способствовал резонанс вокруг сообщений о поддельных сертификатах вакцинации. 

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идёт не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству», — утверждает основатель «Интернет-Розыска».

Как выяснил RT, в слитой базе фигурирует около 88 тыс. фамилий, в основном выходцев из Средней Азии.

Ранее СМИ сообщали, что в даркнете были выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.

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