В Кузбассе отложили до января введение QR-кодов в гостиницах

Власти Кузбасса приняли решение отложить до 20 января 2022 года введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы и другие объекты коллективного размещения. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения — это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе», — цитирует ТАСС Цивилёва.

Как отмечается, введение данных мер будет отложено до 20 января 2022 года.

Губернатор уточнил, что туристы в возрасте старше 60 лет не будут освобождены от этих условий.

Ранее сообщалось, что власти Кемеровской области вводят с 15 ноября систему QR-кодов для посещения заведений общепита, торгово-развлекательных центров, салонов красоты, саун и гостиниц.