В Кузбассе с 15 ноября введут QR-коды для посещения ряда общественных мест

Власти Кемеровской области вводят с 15 ноября систему QR-кодов для посещения заведений общепита, торгово-развлекательных центов, салонов красоты, саун и гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«С 15 ноября при посещении ряда закрытых общественных помещений, культурно-досуговых и иных мероприятий гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом COVID-19 либо медотвод», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для посещения общественных мест можно также предъявить и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Утоняется, что с 15 ноября наличие QR-кода будет обязательным при посещении заведений общепита, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, игровых залов.

Действие QR-кода будет также распространяться на салоны красоты, парикмахерские, сауны, гостиницы, туристические базы и другие коллективные средства размещения.

Ранее появилась информация, что российские власти могут ввести QR-коды для пассажиров самолётов и поездов.