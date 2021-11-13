Второй отряд военных медиков прибыл в Подмосковье для борьбы с COVID-19

Второй отряд численностью 230 военных медиков прибыл в Подмосковье из Санкт-Петербурга для помощи в борьбе с коронавирусом.

«На аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлено 230 военных медиков», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны. Врачебно-сестринские бригады будут задействованы при лечении пациентов во временном медицинском центре, развернутом на базе фондов Минобороны в Кубинке. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введение нерабочих дней оказало положительный эффект на ситуацию с коронавирусом в регионе.