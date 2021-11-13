Истребители НАТО сблизились с российскими Ту-160
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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что на некоторых участках маршрута Ту-160 сопровождали самолёты Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
Продолжительность полёта составила примерно 15 часов.
Ранее стало известно, что два Ту-160 отрабатывают имитацию бомбометания на авиационном белорусском полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения.