Истребители НАТО сблизились с российскими Ту-160

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации провели полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, на отдельном участке к ним приблизились британские истребители, сообщает Минобороны России.
Истребители НАТО сблизились с российскими Ту-160
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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что на некоторых участках маршрута Ту-160 сопровождали самолёты Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Продолжительность полёта составила примерно 15 часов.

Ранее стало известно, что два Ту-160 отрабатывают имитацию бомбометания на авиационном белорусском полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения.

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