В России создана унифицированная система связи для БПЛА
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Разработанную для «Ориона-Э» систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании «Кронштадт», но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов тяжёлого класса как комплектующую», — цитирует ТАСС Богатикова.
По его словам, загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия БПЛА.
Он уточнил, что без спутников связи дальность действия ограничена 250-300 км.
Ранее стало известно, что компания «Кронштадт» в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 в ОАЭ 14—18 ноября представит систему управления роем военных беспилотников.