В России создана унифицированная система связи для БПЛА

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Компания «Кронштадт» оснастит беспилотники «Орион» системой спутниковой связи, которую предложит и другим производителям БПЛА, сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.
В России создана унифицированная система связи для БПЛА
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Разработанную для «Ориона-Э» систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании «Кронштадт», но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов  тяжёлого класса как комплектующую», — цитирует ТАСС Богатикова.

По его словам, загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия БПЛА.

Он уточнил, что без спутников связи дальность действия ограничена 250-300 км.

Ранее стало известно, что компания «Кронштадт» в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 в ОАЭ 14—18 ноября представит систему управления роем военных беспилотников.

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