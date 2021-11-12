В фонде «Круг добра» рассказали об оказании помощи детям

Руководитель фонда «Круг добра», председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, протоиерей Александр Ткаченко рассказал о работе организации.

«С момента создания «Круга добра» 1704 ребёнка получили лекарства, медицинскую помощь или по ним уже принято положительное решение и в ближайшее время лекарства будут доставлены», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, за всё время работы специалисты «Круга добра» обработали более 1800 заявок, часть из них ещё в работе.

«Сейчас мы продолжаем формировать реестры детей, нуждающихся в помощи, собирая информацию со всех регионов», — отметил Ткаченко.

Как добавил протоиерей, пока эта работа не завершена, но через несколько месяцев будет полная картина потребностей детей по всем регионам.

В июне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что фонд «Круг добра» закупает лекарства уже по 14 заболеваниям.