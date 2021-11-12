Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Чазова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Евгения Чазова, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России.

«Это тяжёлая, невосполнимая утрата для родных и близких, для нашей страны и всей мировой медицины. Выдающийся врач и учёный, Евгений Иванович посвятил всю жизнь заботе о здоровье людей и всегда блестяще выполнял свои профессиональные обязанности. Он стал основателем собственной научной школы и внёс колоссальный вклад в развитие кардиологии», — приводит ТАСС текст телеграммы Медведева.

Ранее сообщалось, что Чазов умер в возрасте 92 лет.

В Минздраве отметили, что «смелые научные разработки академика по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США».