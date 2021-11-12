Голикова прокомментировала уровень коллективного иммунитета в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала уровень коллективного иммунитета в стране.

«И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьётся, а меня пронесёт, авось за счёт него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть, и должны были достигнуть давно, — 80% взрослого населения России. К сожалению, сегодня мы приблизились только к цифре 50%», — цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составил 49%.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.