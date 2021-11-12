Путин: государство должно взять на себя обязанность по хранению биометрии граждан

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Президент России Владимир Путин заявил, что биометрические данные россиян должны храниться в единой системе биометрической идентификации, обеспечение её безопасности должно взять на себя государство.
Путин: государство должно взять на себя обязанность по хранению биометрии граждан
  • РИА Новости

«Особые решения следует предпринять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. Речь прежде всего о биометрических данных», — заявил он на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.

Путин напомнил, что биометрия всё чаще используется для финансовых операций или оплаты проезда в общественном транспорте.

«Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя ответственность за её хранение», — добавил российский лидер.

В сентябре глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил сделать обязательной процедуру сбора биометрических данных при открытии банковских счетов иностранными гражданами.

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