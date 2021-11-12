В России развёрнуто более 301 тысячи коек для пациентов с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге «О мерах по борьбе с COVID-19» сообщила, что в России развёрнуто более 301 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день в Российской Федерации открыто 301,5 тыс. коек для целей COVID-19, это даже несколько больше, чем в пик заболеваемости, который мы наблюдали последний раз, — это было порядка 290 тыс. коек», — цитирует РИА Новости Голикову.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.