Путин призвал убирать барьеры на пути развития искусственного интеллекта

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Президент России Владимир Путин в рамках выступления на заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил о необходимости ликвидировать препятствия на пути к развитию искусственного интеллекта.

«Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта,  формировать нормативно-правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса», — сказал он.

Трансляцию пленарного заседания конференции ведёт RT.

В рамках мероприятия глава государства также ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее предложил разработать правила ограничения интернет-контента для детей искусственным интеллектом.

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