Путин призвал убирать барьеры на пути развития искусственного интеллекта
«Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативно-правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса», — сказал он.
Трансляцию пленарного заседания конференции ведёт RT.
В рамках мероприятия глава государства также ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее предложил разработать правила ограничения интернет-контента для детей искусственным интеллектом.