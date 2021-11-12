Программист Антипов прокомментировал данные о базе покупателей фальшивых справок о вакцинации

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Программист Евгений Антипов, основатель Telegram-канала «Глаз Бога», в беседе с RT прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в даркнете продают данные людей, которые покупали поддельные справки о вакцинации и результате ПЦР-теста.
Программист Антипов прокомментировал данные о базе покупателей фальшивых справок о вакцинации
  • РИА Новости

«В даркнете на всех форумах, занимающихся продажей баз данных и услуг, публиковались всё последнее время периодически подобные базы. Самое большое, что я видел, — это был объём более 500 тыс. строк», — сказал Антипов.

Он уточнил, что речь идёт не о 500 тыс. клиентов, а о 500 тыс. строк — «например, две строки — это две прививки или просто отрицательные результаты тестов».

«В этой сборке был набор «паспорт + СНИЛС + Ф. И. О. + дата рождения», — сказал он.

Антипов добавил, что 90% данных из этой базы, вероятнее всего, принадлежит гражданам России, а не иностранцам, проживающим в нашей стране.

По его словам, в существовании подобной базы ничего удивительного нет.

«Купившие левые прививки — это новые жертвы для шантажа... Что добру пропадать, если 10 тыс. уникальных данных с телефонами уйдут за 100 тыс. рублей за 15 минут», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в даркнете выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.

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