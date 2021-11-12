Московские хосписы подключили к ЕМИАС

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К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили учреждения паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы.
Московские хосписы подключили к ЕМИАС
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Теперь все хосписы столицы подключены к ЕМИАС — здесь будет обеспечена преемственность лечения, а также удобство хранения и передачи информации. Единая цифровая платформа даёт врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля», — заявили в пресс-службе комплекса соцразвития.

Паллиативную помощь в столице оказывают в Центре паллиативной помощи и в восьми его филиалах, а также на базе 13 больниц и одной негосударственной клиники.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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