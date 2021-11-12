Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области

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В Нижегородской области на трассе Богородск — Ключищи рейсовый автобус съехал с дороги, шесть человек пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области
  • РИА Новости

«По предварительной информации, установлено, что 12 ноября на шестом километре автодороги Богородск — Ключищи водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги (без дальнейшего опрокидывания)», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП шесть из десяти пассажиров обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы.

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