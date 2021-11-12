В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после первичной вакцинации «Спутником Лайт»

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После первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат на портале «Госуслуги» формируется через 21 день после прививки, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после первичной вакцинации «Спутником Лайт»
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об это пишет РИА Новости.

По словам Кузнецова, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки.

Помощник главы Минздрава России также заявил, что сертификат при ревакцинации или вакцинации переболевших COVID-19 граждан препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать в день прививки.

Ранее в оперштабе заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составил 49%.

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