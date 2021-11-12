В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после первичной вакцинации «Спутником Лайт»

После первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат на портале «Госуслуги» формируется через 21 день после прививки, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Об это пишет РИА Новости.

По словам Кузнецова, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки.

Помощник главы Минздрава России также заявил, что сертификат при ревакцинации или вакцинации переболевших COVID-19 граждан препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать в день прививки.

Ранее в оперштабе заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составил 49%.