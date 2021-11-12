В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после первичной вакцинации «Спутником Лайт»
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об это пишет РИА Новости.
По словам Кузнецова, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки.
Помощник главы Минздрава России также заявил, что сертификат при ревакцинации или вакцинации переболевших COVID-19 граждан препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать в день прививки.
Ранее в оперштабе заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составил 49%.