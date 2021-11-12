Медведев призвал тщательно расследовать преступления в уголовно-исправительной системе
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Медведев сообщил, что обсудил на площадке Совбеза с руководством Минюста, Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Росгвардии и ФСИН меры по совершенствованию пенитенциарной системы, а также реализацию Концепции развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 года.
«Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений», — отметил Медведев.
В октябре Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.
В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области заявили об увольнении 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок сообщений о пытках заключённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1). При этом 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.