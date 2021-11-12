Осуждённый за убийство сбежал из колонии на Урале

В УФСИН по Свердловской области сообщили о побеге осуждённого за убийство из исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле.

«Бас Роман Александрович, дата рождения — 12 июня 1981 года, 12 ноября 2021 года совершил побег с участка колонии-поселения ИК-12. Осуждён по ч. 1 ст. 105 УК России к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении регионального УФСИН.

Среди особых примет заключённого — татуировки в виде кельтского узора на левом предплечье и смерти с косой на левой лопатке, на среднем пальце левой руки изображён перстень.

Рост мужчины 195 см, худощавого телосложения, волосы и глаза тёмного цвета.

О любой имеющейся информации о сбежавшем заключённом просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 112, а также в дежурную часть ГУФСИН России по Свердловской области: 8 343 359-56-11, 8 343 359-57-44.

Ранее замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслан Юсупов рассказал в интервью РИА Новости подробности побега пяти человек, в том числе Александра Мавриди, из истринского изолятора временного содержания.