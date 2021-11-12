В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

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В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и лиц, которые проживают в организациях соцобслуживания.
В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
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Об этом сообщил оперативный штаб республики.

Соответствующее постановление подписал санитарный врач Адыгеи Сергей Завгородний.

«В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания», — приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Кемеровской области.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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