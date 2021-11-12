В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
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Об этом сообщил оперативный штаб республики.
Соответствующее постановление подписал санитарный врач Адыгеи Сергей Завгородний.
«В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания», — приводит сообщение оперштаба РИА Новости.
Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Кемеровской области.
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