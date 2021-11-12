Голикова выразила соболезнования в связи с кончиной академика РАН Чазова

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова.

«Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Ивановича Чазова, легенды отечественной кардиологии, которому все мы обязаны нашей системой лечения больных инфарктом миокарда, самой совершенной в мире», — приводит РИА Новости заявление Голиковой.

Она отметила, что «уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем — это невосполнимая утрата для нашей страны и для всего медицинского сообщества».

Ранее сообщалось, что Чазов умер в возрасте 92 лет.

В Минздраве отметили, что «смелые научные разработки академика по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, в Европе и США».