В Госдуме объяснили смысл инициативы выдавать непривитым гражданам QR-коды

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил необходимость принятия предложенной им инициативы выдавать не привитым от коронавируса гражданам с антителами QR-коды сроком на шесть месяцев.

«Если показатели человека соответствуют нормам, которые по моему предложению должен утвердить Минздрав, ему (человеку с антителами к COVID-19. — RT) следует выдать QR-код на полгода», — цитируют Леонова «Известия».

Он отметил, что после этого срока переболевший коронавирусной инфекцией гражданин сможет пройти вакцинацию.

При отсутствии же подтверждения перенесённого заболевания человеку необходимо сделать прививку на следующий день после выздоровления, что противоречит рекомендациям Минздрава, пояснил депутат.

Ранее Леонов предложил создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно, для выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.