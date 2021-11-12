«Русские витязи» прибыли в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow — 2021

Экипажи «Русских витязей» прибыли в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021. Они продемонстрируют возможности новейших Су-30СМ.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В частности, лётчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова, бочку и вираж на установленных интервалах и дистанциях.

Инженеров, а также необходимую технику доставили на самолёте военно-транспортной авиации Ил-76.

Авиасалон начнётся в воскресенье, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что российская компания «Кронштадт» в ходе международного авиасалона Dubai Airshow — 2021 в ОАЭ 14—18 ноября представит систему управления роем военных беспилотников.