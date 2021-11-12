Мурашко высказался о работе системы здравоохранения в условиях пандемии

Глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии.

«В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания медицинской помощи пациентам. Это непростая задача», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, справиться с ней позволили высокие компетенции специалистов, эффективный контроль качества и безопасности медпомощи, а также качество лекарственных препаратов, которое контролируется государством.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.

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