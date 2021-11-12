Абрамченко попросила Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку вакцины от АЧС

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе заседания противоэпизоотической комиссии заявила, что «от науки ждут прорыва. Без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства».
Абрамченко попросила Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку вакцины от АЧС
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Её заявление опубликовано на сайте правительства России.

«Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие», — сообщила вице-премьер

Она сказал, что предлагает «поставить точку».

«Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных», — добавила Абрамченко.

В сентябре сообщалось, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области. 

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