Вспышка АЧС зафиксирована на предприятии «Мираторга» в Белгородской области
- РИА Новости
«В результате проведённых лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО «Мираторг-Белгород» (площадка «Бродок-2»), выделен генетический материал вируса АЧС», — говорится в сообщении.
В соответствии с постановлением губернатора, на территории площадки введён карантин, она признана эпизоотическим очагом.
Как подчеркнули в ведомстве, проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС.
В апреле очаг заражения африканской чумой свиней выявили в Коми.