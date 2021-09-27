Вспышка АЧС зафиксирована на предприятии «Мираторга» в Белгородской области

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.

РИА Новости