Вспышка АЧС зафиксирована на предприятии «Мираторга» в Белгородской области

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Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.
Вспышка АЧС зафиксирована на предприятии «Мираторга» в Белгородской области
  • РИА Новости

«В результате проведённых лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО «Мираторг-Белгород» (площадка «Бродок-2»), выделен генетический материал вируса АЧС», — говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением губернатора, на территории площадки введён карантин, она признана эпизоотическим очагом.

Как подчеркнули в ведомстве, проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС.

В апреле очаг заражения африканской чумой свиней выявили в Коми.

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