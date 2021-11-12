Глава Ростуризма прокомментировала ситуацию с греческим туроператором Mouzenidis Travel

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с греческим туроператором Mouzenidis Travel.
Глава Ростуризма прокомментировала ситуацию с греческим туроператором Mouzenidis Travel
  • РИА Новости

«Мы держим ситуацию с российскими туристами, которые приобрели туры у греческого туроператора Mouzenidis Travel, на особом контроле... Напомню, что, по нашей информации, около 27 тыс. российских туристов заплатили греческому туроператору порядка €18 млн», — цитирует РИА Новости Догузову.

По её словам, «деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний».

Он сообщила, что «при этом сам туроператор на территории Греции с лета этого года приостановил свою работу».

«Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров», — заявила глава ведомства.

Догузова пояснила, что «это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат».

«При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне... Тем не менее наша первоочередная задача – сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены. Мы видим несколько вариантов решения ситуации, чтобы наши туристы в том или ином виде получили услугу и отправились на отдых. Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей», — добавила она.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «туроператор «Музенидис Трэвел» заявил о невозможности выполнять обязательства».

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