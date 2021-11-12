АТОР: «Музенидис Трэвел» исключат из единого реестра туроператоров

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «туроператор «Музенидис Трэвел» заявил о невозможности выполнять обязательства».
АТОР: «Музенидис Трэвел» исключат из единого реестра туроператоров
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Как сообщается на сайте ассоциации, «закрытие компании стало следствием экономических проблем материнской Mouzenidis Travel в Греции».

«По данным «Вестника АТОР», Ростуризм сегодня исключит из единого реестра туроператоров все юридические лица российского туроператора «Музенидис Трэвел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в едином реестре туроператоров находится пять юридических лиц компании «Музенидис Трэвел».

«По предварительным данным, туроператор не выполнил обязательства перед 25 тыс. человек. Это туристы, купившие как полные турпакеты, так и отдельно услуги по размещению или авиаперевозке. Задолженность головной греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет порядка €23 млн», — заявили в АТОР.

В декабре 2020 года сообщалось, что федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компанию «Русь-тур» из-за невозможности осуществления деятельности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

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