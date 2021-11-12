Собянин заявил о реальном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что на этой неделе в столице заболеваемость коронавирусом реально снижается.

«Мы видим уже по этой неделе, что реально снижается заболеваемость», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в том числе снижается количество госпитализаций. Мэр рассказал, что за последние пять дней в Москве освободилось около 1 тыс. коек в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19.

Собянин отметил, что нерабочие дни сыграли свою серьёзную роль в снижении заболеваемости.

9 ноября Собянин заявил, что решение о возможном введении дополнительных мер из-за ситуации с коронавирусом будет приниматься в конце недели на основе показателей заболеваемости.