Собянин: решение о мерах по COVID-19 в Москве будет приниматься в конце недели

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решение о возможном введении дополнительных мер из-за ситуации с коронавирусом будет приниматься в конце текущей недели на основе показателей заболеваемости.

«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас, считай, будет принципиальной. Посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании их анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам», — заявил он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Собянин выразил надежду, что ситуация в столице «будет более-менее стабильной».

Ранее мэр Москвы отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице.