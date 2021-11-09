Собянин: решение о мерах по COVID-19 в Москве будет приниматься в конце недели
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«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас, считай, будет принципиальной. Посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании их анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам», — заявил он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Собянин выразил надежду, что ситуация в столице «будет более-менее стабильной».
Ранее мэр Москвы отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице.