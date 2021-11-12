В Чувашии поручили ввести QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19

Глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодов для людей с высоким титром антител. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал», — заявил Олег Николаев.

По его словам, предлагаемый механизм «лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей».

Будет создан региональный ресурс, где сформируют реестр лиц с высокими титрами антител, пояснила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

На федеральном портале госуслуг QR-код, действующий только на территории Чувашской Республики, отображаться не будет.

Ранее стало известно, что власти Марий Эл приняли решение о введении с 23 ноября QR-кодов для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов.