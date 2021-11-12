В Марий Эл введут QR-коды для посещения ряда общественных мест

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Власти Марий Эл приняли решение о введении с 23 ноября QR-кодов для посещения гостиниц, бань и непродовольственных магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Марий Эл введут QR-коды для посещения ряда общественных мест
  • Pixabay

«QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые ограничения начнут действовать с 23 ноября.

Ранее министр агропромышленного комплекса Артём Бахтерев заявил, что власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя лицам без QR-кода о вакцинации от коронавируса. 

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