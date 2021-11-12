Мишустин призвал сформировать систему климатического регулирования в СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать систему внутреннего климатического регулирования на территории Содружества Независимых Государств.

Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По словам премьера, СНГ сегодня является перспективной площадкой для взаимодействия по климатической повестке и обмена лучшими практиками по сокращению выбросов.

«Необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ», — заявил Мишустин.

Он добавил, что важно, чтобы климатическая повестка не использовалась в качестве рычага политического давления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.