В России за сутки скончались 1235 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
Общее число летальных исходов — 252 926.
Накануне скончались 1237 пациентов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что рост числа смертей среди пациентов с COVID-19 в стране вызывает особую тревогу.
Вице-премьер рассказала, что летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.