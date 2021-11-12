В АвтоВАЗе уточнили информацию о приостановке производства

АвтоВАЗ был вынужден приостановить работу автосборочных линий, но остальные производства продолжают работу в штатном режиме. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании.

«Компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на один день», — пояснил собеседник агентства.

Это связано с мировым кризисом поставок электронных компонентов.

«При этом остальные производства (к примеру, двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия и т. д.) продолжают свою работу по стандартному графику», — заявил представитель компании.

Он подчеркнул, что данные о полном простое АвтоВАЗа являются недостоверными, но рваный график производства будет сохраняться.

Ранее «Автостат» сообщил о приостановке АвтоВАЗом производства в связи с отсутствием электронных компонентов.