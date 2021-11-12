Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин включён в список разыскиваемых лиц МВД России

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МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин включён в список разыскиваемых лиц МВД России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как пишет РИА Новости, это следует из базы данных ведомства.

Уточняется, что статья, по которой разыскивается Осечкин, в базе не указана.

Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осуждёнными в Саратовской области.

Видео проекту Gulagu.net передал белорусский программист Сергей Савельев.

10 ноября стало известно, что саратовская областная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева. Об этом сообщила RT его адвокат Снежана Мунтян. По её словам, решение о закрытии дела было принято 27 октября в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного преследования. Также отменено решение суда о заочном аресте Савельева.

Подробнее — в материале RT.

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