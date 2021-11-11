В Ленобласти открыли стелу в память об экипаже вертолёта Росгвардии

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В деревне Корпикюля Ленинградской области открыли стелу в память об экипаже Росгвардии, который увёл падающий вертолёт от населённого пункта.
В Ленобласти открыли стелу в память об экипаже вертолёта Росгвардии
  • ©rosguard.gov.ru

Об этом сообщает ОТР.

«Мы долго обсуждали, как она должна выглядеть. Но я убеждён, что мы сегодня увековечили место, куда вы и ваши дети смогут всегда приехать и за которое будут нести ответственность военнослужащие 7-й отдельной эскадрильи», — заявил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Павел Дашков. Его слова приводит НТВ.

В авиационной эскадрилье Росгвардии служили майор Николай Мулюкин, капитан Денис Куликов и старший лейтенант Рамиль Сулейманов.

Место падения вертолёта расположено примерно в полукилометре от стелы.

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