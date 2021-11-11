В Ленобласти открыли стелу в память об экипаже вертолёта Росгвардии
- ©rosguard.gov.ru
Об этом сообщает ОТР.
«Мы долго обсуждали, как она должна выглядеть. Но я убеждён, что мы сегодня увековечили место, куда вы и ваши дети смогут всегда приехать и за которое будут нести ответственность военнослужащие 7-й отдельной эскадрильи», — заявил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Павел Дашков. Его слова приводит НТВ.
В авиационной эскадрилье Росгвардии служили майор Николай Мулюкин, капитан Денис Куликов и старший лейтенант Рамиль Сулейманов.
Место падения вертолёта расположено примерно в полукилометре от стелы.