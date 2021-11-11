В школах Тюменской области продлили дистанционное обучение для 5—11-х классов

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В школах Тюменской области продлили дистанционное обучение по 20 ноября.
В школах Тюменской области продлили дистанционное обучение для 5—11-х классов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В Тюменской области по 20 ноября продлено дистанционное обучение в школах для учащихся 5—11-х (12-х) классов, средне-специальных, профессиональных учебных заведениях, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки», — заявили в штабе.

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