В школах Тюменской области продлили дистанционное обучение для 5—11-х классов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«В Тюменской области по 20 ноября продлено дистанционное обучение в школах для учащихся 5—11-х (12-х) классов, средне-специальных, профессиональных учебных заведениях, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки», — заявили в штабе.
Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.
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