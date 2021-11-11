В Минздраве рассказали об увеличении частоты прерываний беременности из-за COVID-19

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У болеющих коронавирусом женщин увеличивается частота прерываний беременности. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
В Минздраве рассказали об увеличении частоты прерываний беременности из-за COVID-19
  • РИА Новости

«В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности», — приводит РИА Новости его слова.

Шмаков также уточнил, что коронавирус может провоцировать задержку развития плода и нанести вред здоровью новорождённого.

Ранее стало известно, что во Владимирской области умер новорождённый, который был инфицирован COVID-19 от матери, заболевшей во время беременности.

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