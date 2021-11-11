Во Владимирской области умер заболевший коронавирусом новорождённый
- РИА Новости
Об этом рассказал директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Константин Баранов.
Как пишут «Владимирские ведомости», сразу же после рождения малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в ОДКБ 30 октября заявил, что для помощи малышу в область из Москвы направят бригаду врачей.
«На мой взгляд, там делалось всё возможное и невозможное. Но мы иногда бессильны. Ошибок врачебных мы не заметили», — сказал Баранов.
В июне глава Минздрава Омской области Александр Мураховский сообщил, что в регионе зарегистрирован случай рождения ребёнка с подтверждённым COVID-19.