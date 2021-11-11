Во Владимирской области умер заболевший коронавирусом новорождённый

Во Владимирской области умер новорождённый, который заразился коронавирусом от матери, заболевшей во время беременности.

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Константин Баранов.

Как пишут «Владимирские ведомости», сразу же после рождения малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в ОДКБ 30 октября заявил, что для помощи малышу в область из Москвы направят бригаду врачей.

«На мой взгляд, там делалось всё возможное и невозможное. Но мы иногда бессильны. Ошибок врачебных мы не заметили», — сказал Баранов.

В июне глава Минздрава Омской области Александр Мураховский сообщил, что в регионе зарегистрирован случай рождения ребёнка с подтверждённым COVID-19.