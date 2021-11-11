Во Владимирской области умер заболевший коронавирусом новорождённый

Короткая ссылка
Во Владимирской области умер новорождённый, который заразился коронавирусом от матери, заболевшей во время беременности.
Во Владимирской области умер заболевший коронавирусом новорождённый
  • РИА Новости

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Константин Баранов.

Как пишут «Владимирские ведомости», сразу же после рождения малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в ОДКБ 30 октября заявил, что для помощи малышу в область из Москвы направят бригаду врачей.

«На мой взгляд, там делалось всё возможное и невозможное. Но мы иногда бессильны. Ошибок врачебных мы не заметили», — сказал Баранов.

В июне глава Минздрава Омской области Александр Мураховский сообщил, что в регионе зарегистрирован случай рождения ребёнка с подтверждённым COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить